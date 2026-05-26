 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Wirtschaft

  4. IG Metall legt Produktion in Mahle-Werk still

Automobilzulieferer IG Metall legt Produktion in Mahle-Werk still

Automobilzulieferer: IG Metall legt Produktion in Mahle-Werk still
1
Streikbeginn und Kundgebung vor dem Tor des Mahle-Werks im niederbayerischen Neustadt. Foto: Sven Hoppe/dpa

Ein unbefristeter Streik soll das Aus für den Mahle-Standort in Neustadt an der Donau verhindern. Der Protest der IG Metall wirkt sich auf Verhandlungen in Stuttgart aus.

Politik: Matthias Schiermeyer (ms)

Die IG Metall hat in dem vom Aus bedrohten Mahle-Werk Neustadt an der Donau ihren unbefristeten Streik begonnen. Von 14.15 Uhr an sei „die Produktion vollständig zum Erliegen gekommen“, heißt es. „Die Beschäftigten werden den Betrieb so lange stilllegen, bis sich das Unternehmen bewegt“, warnte Rico Irmischer, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Regensburg.

 

Werk soll quasi in die Slowakei verlagert werden

An einer Kundgebungen nahmen Delegationen zahlreicher Standorte teil, um ihre Solidarität mit den Bayern zu zeigen. Das Unternehmen will das Werk mit fast 400 Beschäftigten bis Mitte 2027 schließen. Mahle produziert dort Autoklimaanlagen für BMW, Porsche, Volvo und Jaguar-Landrover. Der IG Metall kritisiert, dass die Tätigkeiten in die Slowakei verlagert werden sollen, obwohl das Werk in Neustadt profitabel sei. Die Gewerkschaft habe wiederum detaillierte Konzepte vorgelegt, um den Standort langfristig wettbewerbsfähig aufzustellen – selbst im Vergleich zum Werk im slowakischen Senica. Doch gehe das Management auf diese Ideen bisher nicht ein.

Unsere Empfehlung für Sie

Neustadt an der Donau: Aus für Mahle-Werk: 98 Prozent für unbefristeten Streik

Neustadt an der Donau Aus für Mahle-Werk: 98 Prozent für unbefristeten Streik

Bei Mahle verschärft sich der Konflikt um das Werk im bayerischen Neustadt. Bei einer Urabstimmung spricht sich eine enorme Mehrheit für einen Erzwingungsstreik aus, der bald beginnt.

Die Wogen des Streiks reichen bis zum Stammsitz. Dort wird über einen Stellenabbau für die Verwaltung und Entwicklung verhandelt – denn global sollen 1000 Stellen und konkret in Stuttgart 520 Vollarbeitsplätze wegfallen. Der Betriebsrat strebt einen Ergänzungstarifvertrag an; Ziel sei es, mit einem Freiwilligenprogramm möglichst die Hälfte der 520 Stellen in den Zentralbereichen erhalten zu können, wie der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Boris Schwürz sagt.

Termine abgesagt – Verhandlungen gebremst

Dafür fordere der Arbeitgeber deutliche Mitarbeiterbeiträge. Die Arbeitnehmerseite „will nicht einfach nur Geld herschenken, um Mitarbeiter zu halten, sondern wir wollen auch Zukunft gestalten“, dringt Schwürz auf Pläne, wie Arbeit künftig gesichert werden kann. Lösungen sind noch nicht in Sicht, und bis Ende Mai – wie es sich Vorstandschef Arnd Franz gedacht hatte – wird es nichts mehr. Durch die Standortschließung in Bayern „sind die Verhandlungen natürlich ins Stocken gekommen“, sagt Schwürz. Diverse Termine seien zuletzt abgesagt worden.

Einer Sprecherin zufolge sieht das Unternehmen den Streik in Bayern als nicht hilfreich an. Es sei wichtig, „den Verhandlungen von allen Seiten den erforderlichen Raum und Ruhe zu geben“. Man habe dazu ein faires Angebot mit industrieüblichen Konditionen unterbreitet, betont sie. Darüber hinaus wolle man sich aktuell nicht äußern.

Weitere Themen

G-Klasse, Zetros und mehr: Das militärische Portfolio von Mercedes-Benz und Daimler Truck

G-Klasse, Zetros und mehr Das militärische Portfolio von Mercedes-Benz und Daimler Truck

Ola Källenius zieht einen Ausbau des Rüstungsgeschäft bei Mercedes in Erwägung. Was produziert der Autobauer bislang schon für die Verteidigung? Und was kommt von Daimler Truck?
Von Rouven Spindler
Automobilzulieferer: IG Metall legt Produktion in Mahle-Werk still

Automobilzulieferer IG Metall legt Produktion in Mahle-Werk still

Ein unbefristeter Streik soll das Aus für den Mahle-Standort in Neustadt an der Donau verhindern. Der Protest der IG Metall wirkt sich auf Verhandlungen in Stuttgart aus.
Von Matthias Schiermeyer
Bahnstrecken-Netz: Italo gegen DB: Netzagentur greift durch

Bahnstrecken-Netz Italo gegen DB: Netzagentur greift durch

Der private Eisenbahnkonzern Italo fühlt sich von der bundeseigenen DB Infra-Go ausgebremst.
Von Thomas Wüpper
Ex-Bundesfinanzminister: Christian Lindner arbeitet für die Börse Stuttgart

Ex-Bundesfinanzminister Christian Lindner arbeitet für die Börse Stuttgart

Der ehemalige Bundesfinanzminister hat einen weiteren Job: Das macht der 47-Jährige bei der Börse Stuttgart Group.
Von Andreas Schröder
Antrag auf E-Auto-Förderung: Wie lange dauert Auszahlung?

Antrag auf E-Auto-Förderung Wie lange dauert es bis zur Auszahlung?

Seit Mitte Mai kann die staatliche Förderprämie für den Kauf eines Elektroautos beantragt werden. Doch wie lange dauert die Prüfung?
Von Lukas Böhl
Elterngeld: Ab wann droht eine Kürzung?

Elterngeld Ab wann wäre eine Kürzung möglich?

Aktuell wird viel über eine Kürzung des Elterngelds diskutiert. Doch ab wann wäre diese überhaupt möglich?
Von Lukas Böhl
Schwarzer Löwe: Große Bühne für eine Wirtschaft im Wandel

Schwarzer Löwe Große Bühne für eine Wirtschaft im Wandel

Der „Schwarze Löwe“ hat sich zu einer Plattform für ökonomische Transformation im Südwesten entwickelt – und geht 2026 in sein fünftes Jahr.
Von Ingo Dalcomo und Reimund Abel
Aktienvorschau: In froher Erwartung des Kriegsendes

Aktienvorschau In froher Erwartung des Kriegsendes

Vorschau auf die kommende Börsenwoche: Die Leitindizes bewegen sich schon auf Rekordniveau – folgt jetzt die Rallye, sobald endgültig Frieden am Golf einkehrt?
Von Matthias Schiermeyer
He Dreiht von EnBW: Drehkreuz für Deutschlands stärksten Offshore-Windpark

He Dreiht von EnBW Drehkreuz für Deutschlands stärksten Offshore-Windpark

Im dänischen Hafen Esbjerg werden die Anlagen für He Dreiht verschifft.
Von Philipp Steiner
EEG-Novelle: Lohnt sich eine Solaranlage bald nicht mehr?

EEG-Novelle Lohnt sich eine Solaranlage bald nicht mehr?

Die EEG-Förderung soll für neue kleinere PV-Anlagen komplett gestrichen werden - viele könnten damit unwirtschaftlich werden. Das gilt es künftig zu beachten.
Von Thomas Faltin
Weitere Artikel zu Mahle Streik IG Metall Slowakei Schließung
 
 