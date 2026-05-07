Automobilzulieferer Neuer Konzernstratege für Mahle mit besonderer Expertise
Neuzugang bei Mahle: Rainer Lindner verantwortet jetzt die Konzernstrategie. Einen Namen hat sich der Manager insbesondere auf einem anderen Feld gemacht.
Neuzugang bei Mahle: Rainer Lindner verantwortet jetzt die Konzernstrategie. Einen Namen hat sich der Manager insbesondere auf einem anderen Feld gemacht.
Mahle hat einen neuen Chefstrategen: Rainer Lindner ist seit Anfang Mai Leiter Konzernstrategie und verantwortet in dieser, wie es heißt, neu definierten Rolle die Bereiche Business Development, Innovation und Mahle New Ventures mit etwa 50 Beschäftigten. Er berichtet direkt an Vorstandschef Arnd Franz, der Lindner „einen erfahrenen Manager mit ausgeprägtem Netzwerk in Politik und Wissenschaft“ nennt. „Wir freuen uns auf seine Impulse in der Umsetzung der Strategie Mahle 2030+ und die Unterstützung bei der Erschließung neuer Geschäftsfelder für den Konzern.“