Autonomes Fahren Bertrandt entwickelt autonomen Minibus – Erster Einsatz schon in diesem Jahr?
Bisher darf das Shuttle noch nicht alleine fahren. Aber irgendwann soll es das tun – und die Menschen vor allem im ländlichen Raum mobiler machen.
Bisher darf das Shuttle noch nicht alleine fahren. Aber irgendwann soll es das tun – und die Menschen vor allem im ländlichen Raum mobiler machen.
Alexander Merkel und sein Team bei Bertrandt in Ehningen haben eine Vision: Autonome Minibusse, die sie „vor der Schrottpresse gerettet“ haben, sollen den ländlichen Raum erobern und dort fahren, wo Busse und Busfahrer fehlen.