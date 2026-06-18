Autor Roland Schimmelpfennig: Stuttgart ist die Stadt seines Theaterglücks

Wer am zeitgenössischen Theater interessiert ist, kommt an ihm nicht vorbei. Eines seiner fünfzig, sechzig Stücke – so ganz genau weiß es der Autor auch nicht – wird immer irgendwo gespielt. Stuttgart macht da keine Ausnahme. Seit den Nuller Jahren hat es hier mindestens zwölf Premieren von Roland Schimmelpfennig gegeben, verschiedene Stücke an verschiedenen Bühnen – und die auf Grundlage alter Programmhefte erstellte Statistik belegt im Kleinen, was auch im Großen gilt. Zusammen mit Lutz Hübner ist er der meistgespielte deutschsprachige Gegenwartsautor in unseren Theatern. Er ist ein Champion unter den Dramatikern und kommt aus Valencia eingeflogen, weil im Schauspielhaus das Stuttgarter Premieren-Dutzend überschritten wird: Die „Sommersonnenwende“ ist eine groteske Familienkomödie und handelt von einem galligen Erbstreit auf einer Gartenparty, uraufgeführt Anfang Juni von Daniela Löffner und von der Kritik bejubelt.