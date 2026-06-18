Autor Roland Schimmelpfennig: Stuttgart ist die Stadt seines Theaterglücks

Wer am zeitgenössischen Theater interessiert ist, kommt an ihm nicht vorbei. Eines seiner fünfzig, sechzig Stücke – so ganz genau weiß es der Autor auch nicht – wird immer irgendwo gespielt. Stuttgart macht da keine Ausnahme. Seit den Nuller Jahren hat es hier mindestens zwölf Premieren von Roland Schimmelpfennig gegeben, verschiedene Stücke an verschiedenen Bühnen – und die auf Grundlage alter Programmhefte erstellte Statistik belegt im Kleinen, was auch im Großen gilt. Zusammen mit Lutz Hübner ist er der meistgespielte deutschsprachige Gegenwartsautor in unseren Theatern. Er ist ein Champion unter den Dramatikern und kommt aus Valencia eingeflogen, weil im Schauspielhaus das Stuttgarter Premieren-Dutzend überschritten wird: Die „Sommersonnenwende“ ist eine groteske Familienkomödie und handelt von einem galligen Erbstreit auf einer Gartenparty, uraufgeführt Anfang Juni von Daniela Löffner und von der Kritik bejubelt.

„Schimmelpfennigs Abrechnung mit der Familie und der Verfasstheit der bürgerlichen Gesellschaft ist ein Höhepunkt der Saison“, hieß es in dieser Zeitung, während die „Frankfurter Allgemeine“ rühmte, dass sich in Stück und Aufführung „das Bürgerliche und das Ungezähmte beunruhigend nah kommen“. Die „Süddeutsche Zeitung“ ergötzte sich derweil an „rasanten eineinhalb Stunden mit einem fantastischen Ensemble“ und einem Text, der weit „über den kunstvoll geschliffenen Edelboulevard einer Familienschlacht“ hinausgehe.

Lange Arbeitsbeziehungen mit dem Schauspiel Stuttgart

Solche Hymnen gehen einem Autor runter wie Öl – und fügen sich beim 58-jährigen Schimmelpfennig in eine Reihe erfreulicher Erfahrungen, die er in Stuttgart schon in früheren Jahren gemacht hat. Dass er seine spanische Wahlheimat für ein paar Tage verlässt, um hier die Uraufführung seines neuen Werks zu sehen, kann man verstehen. Flugscham hin oder her: Stuttgart ist die Stadt seines Theaterglücks. „Es verbinden mich lange und gute Arbeitsbeziehungen mit dem Schauspiel“, sagt der produktive Erfolgsautor, „schon damals unter der Intendanz von Friedrich Schirmer und jetzt wieder unter Burkhard Kosminski“.

Drei Jahrzehnte liegen zwischen den Amtszeiten der beiden Bühnenchefs, die Theatermoden lösten sich ab, die Gesellschaft änderte sich. Eines aber überdauerte im Schauspiel: die Lust aufs Neue, auf neue Stücke und neue Autoren, ein Erbe, das Schirmer an Kosminski weitergegeben hat. Das Haus am Eckensee ist nach wie vor ein großes Überraschungs- und Uraufführungstheater. Bei Schirmer hieß das damals eigens aufgelegte Innovationsprogramm „Dichter ans Theater“. Unterm Dach des doppeldeutigen Titels versammelten sich sechs junge Autoren und Autorinnen, die alle mit lukrativen Stückaufträgen versorgt wurden. Neben dem viel zu früh verstorbenen Wirbelwind René Pollesch gehörte auch Schimmelpfennig zu den Auserwählten. Der damals 33-Jährige hatte zwar schon mäßig erfolgreiche Dramen vorgelegt, aber mit aufmunternder Unterstützung der Stuttgarter Dramaturgie wagte er den „Schritt ins Narrative“ und kam noch dichter ans Theater, eine Zäsur, wie er sich heute erinnert. „Das war ein Neuanfang für mich“ – und für Theatergänger eine Offenbarung. Die 2001 uraufgeführte „Arabische Nacht“ wurde binnen kürzester Zeit landauf, landab nachgespielt, sie war der Hit der Saison, setzte sich bis heute dauerhaft auf den Bühnen fest und verhalf Schimmelpfennig zum Durchbruch.

Szene aus „Sommersonnenwende“ am Schauspiel Stuttgart Foto: T+T Fotografie / Toni Suter + T

Der heißeste Tag des Jahres. In einem Hochhaus, so geht das Nachtstück, kollabiert die Heizung, was einige Bewohner in Trance versetzt – und in Tuchfühlung: In der tollen Uraufführung saß das Quintett der Entrückten zusammengequetscht auf einem Sofa und schwitzte Träume, Fantasien und Begierden aus, die im Heute und Gestern, vor Ort und in weiter Ferne, im Orient, in der Wüste, in Arabien spielten. Jeder fieberte vor sich hin und war doch zauberhaft mit allen anderen verbunden. Regie führte der junge Samuel Weiss, dessen Doppelbegabung als Schauspieler und Regisseur mit dieser Uraufführung jäh zutage trat, während Schimmelpfennig mit dem wundersamen Märchenstück – poetisch, schwebend, verrätselt – eine dramatische Methode etablierte, für die Zuschauer und Kritiker bis heute empfänglich sind: erzählende Passagen neben szenischen Darstellungen, abrupte Zeit- und Ortssprünge, dazu nebeneinandergeführte Ichs, die aus ihrer Rolle treten, einander beobachten und kommentieren, bevor sie wieder miteinander spielen und reden.

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Schimmelpfennigs bewährte Puzzle-Dramaturgie leuchtet dem Publikum auch in der „Sommersonnenwende“ entgegen, ebenso – in Variationen – seine bevorzugte Themen- und Personenkonstellation. In seinen Dramen lässt er private und familiäre Zwiste aufbrechen, hinter denen soziale und politische Konflikte brodeln. In der „Sommersonnenwende“ sind es „die neuen Nationalkonservativen“, die durch die Hintertür schleichen, aber schon lange vorne anklopfen möchten – so wie Victor, der sich um sein väterliches Erbe betrogen fühlt und nach Haus und Park der Schwester greift. Das Familienfest mit glamouröser Gartenparty gipfelt in einer Urwald-Groteske mit verbiesterten Wesen, eine fantastische Entrückung, die deshalb bestens gelingt, weil der Autor den Plot auf mehreren Ebenen virtuos spiegelt. Denn das beweist die „Sommersonnenwende“ ja auch: Ihr Urheber ist ein präziser Baumeister seiner Dramen!

Er wird von Spanien bis Ungarn, von Japan bis Kuba gespielt

Nach „100 Songs“ und „Siebzehn Skizzen aus der Dunkelheit“ ist das perfekt gefügte Sommerstück die dritte Schimmelpfennig-Produktion unter dem amtierenden Intendanten. Aber die Arbeitsbeziehung mit Burkhard Kosminski begann schon in dessen Mannheimer Zeit, auch da standen Schimmelpfennig-Werke auf dem Programm. Wo nicht? Denn er wird ja nicht nur in Baden und Schwaben gespielt, sondern weltweit von Schweden bis Italien, von Spanien bis Ungarn, von Japan bis Kuba und in weiß Gott wie vielen Ländern sonst noch, besonders in Südamerika. Im internationalen Wettbewerb der Autoren hat er die Nase vorn. „Meine Theatersprache“, sagt Schimmelpfennig, der sich darüber selbst etwas verwundert zeigt, „wird an vielen Orten verstanden.“ Eben auch in Stuttgart: Die neue Stückkonstruktion ist zur Besichtigung freigegeben!

Roland Schimmelpfennig

Journalist

Er schreibt zwei, drei Stücke pro Jahr, die alle ihre Theater finden. Das disziplinierte Arbeiten hat er in Istanbul als Journalist für die „taz“ gelernt, sagt der 1967 in Göttingen geborene Roland Schimmelpfennig, der auch Romane und Gedichte verfasst. Er arbeitet immer an mehreren Projekten gleichzeitig, lässt sie „wie einen Teig aufgehen“ – und stellt sie zügig fertig. Die Niederschrift der „Sommersonnenwende“ dauerte zwei Monate.

Inspiration

Die Ideen kommen, wenn er „durch die Welt geht“. Überall, ob in der Bäckerei, ob im Zug, schnappt er Szenen und Dialoge fürs Theater auf. Eine effektive Methode: Ausschuss, sagt der Autor, produziere er kaum.

Termine

Die „Sommersonnenwende“ läuft im Stuttgarter Schauspielhaus wieder am 5., 15. und 17. Juli.