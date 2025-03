Überfüllte Mülleimer, leere Flaschen und Kartons am Straßenrand – am Tag nach dem großen Faschingsumzug mit rund 90 000 Zuschauern präsentierte sich die Stuttgarter City alles andere als aufgeräumt. Beim Anblick der kleineren und größeren Müllberge hatte so mancher Passant ein Déjà-vu-Erlebnis. Tatsächlich herrschte am Aschermittwoch vor zwei Jahren ein ähnliches Chaos. Auch da sahen Teile der Innenstadt, wo der Umzug und der Faschingskehraus stattfanden, beklagenswert aus.

Die Privatfirma hat nur die Umzugsstrecke gereinigt

Doch nicht nur die Müll-Bilder gleichen sich. Auch die Ursache: Schon damals hatte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi die städtischen Abfallwirtschaft (AWS) am Faschingsdienstag und Aschermittwoch zu einem Warnstreik aufgerufen. Diese Situation wiederholte sich jetzt. Die Stadt hatte am Dienstag erklärt: „Eine seitens der AWS angestrebte Notdienstvereinbarung zur Straßenreinigung nach dem Faschingsumzug ist nicht zustande gekommen.“ In der Folge habe das Amt für Öffentliche Ordnung eine private Firma mit der Straßenreinigung beauftragt.

Lesen Sie auch

Gewerkschaftssekretärin Giovanna Heldmayer von Verdi hält dagegen: „Eine Notdienstvereinbarung kann nur geschlossen werden, wenn es um Leib und Leben geht, etwa bei der kritischen Infrastruktur. Dies ist bei einem Faschingsumzug nicht der Fall.“ Dass es zum Streik gekommen sei, liege am Arbeitgeber, also an der Stadt: „Auch in der zweiten Verhandlungsrunde hat die Stadt nichts auf den Tisch gelegt.“ Die Gewerkschaft habe nur das im Grundgesetz verankerte Streikrecht wahrgenommen, betont Heldmayer.

Die Fahrzeuge der von der Stadt beauftragten Firma Reuther waren auch auf der Umzugs-Strecke unterwegs. Allerdings nur dort. Der Müll, der am Rande abfiel und etwas den Schillerplatz verunzierte, blieb liegen. Auch noch am Aschermittwoch.

Ein Sprecher der Stadt erklärte zu den „streikbedingten Einschränkungen“: Die Fahrbahn sei von der Privatfirma nach dem Zug gereinigt worden. Entlang der Zugstrecke seien jedoch in der Tat noch Überreste des Faschingsumzugs sichtbar: „Die städtische AWS konnte noch nicht tätig werden, weil der Warnstreik am Mittwoch andauert.“ Am Donnerstag wolle die AWS die betroffenen Straßen und Plätze so früh wie möglich reinigen: „Die AWS bittet diesbezüglich um Verständnis.“

Es fehlte bei der Feier nach dem Umzug an Toiletten

Um Toilettenanlagen in der Markthalle, die der Karnevalsverein Möbelwagen bei der Stadt angemietet hatte, ist ein heftiger Streit entbrannt. Da sie von der AWS betrieben werden, waren sie streikbedingt geschlossen. Die Folge: Bei der Feier nach dem Umzug auf dem Schillerplatz gab es mit Ausnahme von zwei Dixi-Klos keine Toiletten für etwa 2000 bis 3000 Besucherinnen und Besucher. Eine der beiden Klos war obendrein nach kurzer Zeit defekt.

Poller gab es auch auf Fußgängerwegen wie hier bei Breuninger. Foto: privat

Thomas Klingenberg, der Präsident des Möbelwagens, ist höchst verärgert über Verdi: „Dass ausgerechnet am Dienstag gestreikt wurde, ist ein Schlag ins Gesicht des Ehrenamts.“ Denn der Verein habe den Umzug ehrenamtlich organisiert. Mit 44 zusätzlichen Absperrungen habe man erreicht, dass sich alle sicher fühlten. Selbst auf Fußgängerwegen standen Poller. Die Stimmung und das Wetter seien bestens gewesen, sagt Klingenberg – nur die Gewerkschaft habe einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Verdi: Schuld am Chaos trägt die Stadt

Klingenberg will die Verdi-Mitglieder im Möbelwagen-Verein dazu aufrufen, aus der Gewerkschaft aus Protest auszutreten. Verdi-Sekretärin Giovanna Heldmayer findet, der verärgerte Karnevalspräsident solle sich besser bei der Stadt beschweren: „Dort sitzen die Verantwortlichen des Streiks, weil der Arbeitgeber kein Angebot vorlegt.“ Gefordert werden unter anderem acht Prozent mehr Lohn.

Die Toiletten auf dem Schillerplatz waren am Faschingsdienstag nicht zugänglich. Foto: privat

Die Stadt habe vor dem Umzug zwar versucht, eine Notdienstvereinbarung mit Verdi zu erreichen, „doch von Toiletten war da überhaupt keine Rede“, sagt Heldmayer, „da ging es nur um die Säuberung nach dem Umzug.“ Die Befürchtung, dass es zu einem „Klo-Chaos“ kommen könnte, sei gar nicht angesprochen worden.

Thomas Klingenberg will die Lehren aus dem Ärger um die Toiletten für den Umzug 2026 ziehen: „Wir werden nächstes Mal professionelle Toilettenbetreiber engagieren, um unabhängig von der Markthalle zu sein.“

Ärger über nicht abgeholten Müll in der Stadt

Klagen über Müllberge, die sich aufgrund des Streiks stapeln, werden indes auch an anderen Stellen in der Stadt laut – unabhängig vom Fasching. Ein Bewohner der Köllestraße im Stuttgarter Norden schrieb: „Bei uns der Müllnotstand ausgebrochen. Die letzte Leerung des Restmülls war für den 27. Februar angekündigt. Da quollen unsere Mülleimer schon über. Hier geht bezüglich Restmüll nichts mehr.“ Ratten würden bereits zu einem Problem, „da die provisorischen Plastiktüten dem nicht gewachsen sind“. Aus der Waldburgstraße in Stuttgart-Rohr kommt der verärgerte Hinweis: „Seit mehr als fünf Wochen wurde bei uns kein Müll abgeholt. Das ist auch ein hygienisches Problem, da sich inzwischen schon Ratten um den Müll versammeln.“