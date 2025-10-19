Nachdem Ayliva bereits ihre Konzerte in Stuttgart am Donnerstag und am Freitag krankheitsbedingt abgesagt hatte, fällt an diesem Sonntag auch ihre dritte Show ersatzlos aus.
Ayliva hat auch das letzte ihrer drei Konzerte in Stuttgart, das für diesen Sonntagabend in der ausverkauften Schleyerhalle geplant war, abgesagt. Nachdem die Sängerin aus Recklinghausen am Donnerstag bereits ihre Shows für den Donnerstag und den Freitag über die sozialen Medien krankheitsbedingt abgesagt hatte, gab sie am Samstag auf Instagram und auf Ihrer Website bekannt, dass auch das Konzert an diesem Sonntag, 19. Oktober, nicht stattfindet. „Unser Ziel ist es, erstmal gesund zu werden, um die Tour zu Ende spielen zu können und ich tue alles dafür“, schrieb die Sängerin, die täglich „mit ihren Ärzten im Austausch“ sei.