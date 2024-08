Wann die Umgehung weitergebaut wird, bleibt in der Schwebe

Seit nunmehr rund sechs Jahren ruht der Weiterbau der B 10 Neu. Für die Gemeinde Kuchen und die Stadt Geislingen würde die neue Streckenführung Entlastung bringen. Die Planungsbehörde macht jetzt Hoffnung – mal wieder.

Jens Kirschner 31.08.2024 - 06:27 Uhr

Es war noch vor der Jahrtausendwende, als die Initiative gegründet wurde: die Bürgeraktion zum Ausbau der Bundesstraße 10. Genauer gesagt im Jahr 1998 kamen jene Streiter zusammen, um für eine bessere Anbindung der Region Geislingen an die Autobahnzubringer und für eine neue Trassenführung der B 10 zu kämpfen – um Geislingen herum. Denn: „Viel zu lange hat man sich in Geislingen darauf beschränkt, nur gelegentlich Briefe an Politiker und Ministerien zu schreiben, ohne aber – wie es uns erscheint – den nötigen Druck gemacht zu haben“, ist auf der Internetseite der Initiative zu lesen.