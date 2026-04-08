Vor wenigen Tagen ist auf der B 10 bei Reichenbach (Kreis Esslingen) ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Seine Frau und die zwei Söhne stehen nun vor einer ungewissen Zukunft.
08.04.2026 - 05:00 Uhr
Eigentlich waren sie zum Kaffeetrinken bei ihm in Plochingen verabredet. „Doch er kam hier nicht an“, erzählt Sertac Dede. An jenem 2. April dieses Jahres ist sein Cousin Charly bei einem Motorradunfall auf der B 10 bei Reichenbach ums Leben gekommen. „Von einem Moment auf den anderen wurde er viel zu früh von uns genommen.“