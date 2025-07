Die Sanierung der B 29 zwischen Urbach (Rems-Murr-Kreis) und Lorch schreitet weiter voran. Das Regierungspräsidium (RP) Stuttgart hat am Freitag, 4. Juli, den vierten Bauabschnitt der Bundesstraße 29 zwischen Lorch und der Zufahrt Waldhausen (Ostalbkreis) für den Verkehr freigegeben.

Allerdings wird aktuell bereits der fünfte Bauabschnitt zwischen der Zufahrt Waldhausen und der Zufahrt Urbach eingerichtet. Am 13. Juli sollen die Arbeiten beginnen. Dann sei für den Abschnitt eine Umleitung eingerichtet. Das RP geht davon aus, dass an diesem fünften Bauabschnitt, in dem die Fahrbahndecke in Richtung Stuttgart erneuert werde, bis Ende August gearbeitet wird. Die Sanierung beginne kurz nach der Zufahrt Waldhausen und ende vor der Abfahrt Urbach. Die Zu- und Abfahrt Plüderhausen in Fahrtrichtung Stuttgart werde in diesem Bereich ebenfalls saniert, weshalb diese dann gesperrt sei.

Nach der Baustelle ist vor der Baustelle: Der nächste Bauabschnitt auf der B 29 wird demnächst vorbereitet. Foto: Imago/mhphoto

Das RP betont, dass der Verkehr auf der B 29 weiterhin die gesamte Strecke in beiden Richtungen passieren könne. Dazu werde die Fahrbahn in Fahrtrichtung Aalen für beide Fahrtrichtung verwendet. Vor und nach dem Sanierungsabschnitt werde der Verkehr in Richtung Stuttgart über den Mittelstreifen geleitet. Kleinere Umleitungen nach Plüderhausen würden ausgeschildert.

Das RP saniert seit Mai 2024 die B 29 zwischen Urbach und Lorch. Im vierten Bauabschnitt, der am 4. Juli abgeschlossen sein soll, seien in Fahrtrichtung Stuttgart die Fahrbahn der B 29 sowie die Zufahrten Lorch-West und Waldhausen erneuert und Brücken saniert worden. Der Bund investiert mit der Gesamtmaßnahme rund 22 Millionen Euro in den Erhalt der Infrastruktur.

Aktuelle Informationen über Straßenbaustellen im Land können auf der Internetseite der Straßenverkehrszentrale des Landes Baden-Württemberg unter www.verkehrsinfo-bw.de abgerufen werden. VerkehrsInfo BW gibt es auch als App (kostenlos und ohne Werbung) – Infos unter: www.verkehrsinfo-bw.de/verkehrsinfo_app.