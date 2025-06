Bachmannpreis: Wunder der Verständigung

Vielleicht erst einmal ein paar Zahlen: Am Tag der Eröffnung der 49. Tage der deutschsprachigen Literatur, besser bekannt als Bachmannpreis, also am Mittwoch, wäre die Namensgeberin 99 Jahre alt geworden und das Thermometer zeigt abends in Klagenfurt noch 39 Grad. Ingeborg Bachmann ist in diesem Jahr präsenter als sonst, nicht allein wegen der Zitate, mit denen sich Klagenfurt alljährlich herausputzt. „Nichts schöner unter der Sonne, als unter der Sonne zu sein“, lautet eines davon. Möglicherweise liegt es an den deliranten Temperaturen, dass man überall bekannte Gesichter zu erkennen glaubt; eine Fata Morgana deutscher Literaturgeschichte in Strohhüten, leichtem Leinenzeug oder kurzen Hosen, darunter viele frühere Bachmannpreisträger, deren Kariere hier einmal begonnen hat.