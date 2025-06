Ein Schülerteam aus Backnang hat die Deutsche Meisterschaft im Mini-Formel-1-Rennen gewonnen und darf zur WM nach Singapur. Das kostet. Ein Crowdfunding soll helfen.

Chris Lederer 17.06.2025 - 15:00 Uhr

Die Schüler des Gymnasiums in der Taus in Backnang sind schon seit Jahren auf der Überholspur, wenn es um den Schülerwettbewerb STEM-Racing geht. Nach Erfolgen auf Landes- und Bundesebene in der Junior-Kategorie hat sich das Schülerteam „Blue Wolves“ mit ihrem Miniflitzer nun auch in der höchsten Wettbewerbsklasse durchgesetzt. Bei der deutschen STEM-Racing-Meisterschaft im Mai traten sie im Audi driving experience center im bayerischen Neuburg an der Donau gegen elf weitere Teams an – und sicherten sich in der Senior-Kategorie den Deutschen Meistertitel.