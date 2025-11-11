Auf der Gaisburger Brücke ist am Montagmorgen ein Motorrollerfahrer gegen einen Lkw gestürzt und danach offenbar einfach weitergefahren. Die Polizei sucht Zeugen.

nre 11.11.2025 - 14:37 Uhr

Ein unbekannter Rollerfahrer ist am Montag gegen 9.50 Uhr auf der Gaisburger Brücke mit einem Lkw kollidiert und anschließend geflüchtet. Laut Polizei wartete der Fahrer eines blauen Lkw an einer roten Ampel in Richtung Bad Cannstatt, als der Rollerfahrer vor ihm einscherte, die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und auf den Kühlergrill des Lkw stürzte.