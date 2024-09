Am Mittwochnachmittag sind die Stadtbahnlinien U1, U13 und U16 in Bad Cannstatt unterbrochen. Grund dafür ist ein Pavillon, welcher durch den Wind an die Oberleitung geweht wird.

Der kräftige Wind hat am Mittwochnachmittag für eine ungewöhnliche Streckenunterbrechung der Stadtbahnlinien in Bad Cannstatt gesorgt. Das berichtet die Polizei.

Demnach trugen die Böen einen Pavillon gegen 14.40 Uhr aus dem Garten eines Mehrfamilienhauses und wehten ihn am Augsburger Platz an die Oberleitung. Die Polizei und Verantwortliche der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) machten sich an den Ort des Geschehens. Um den Pavillon zu entfernen, wurde die Nürnberger Straße in Richtung Fellbach kurzzeitig gesperrt.

Lesen Sie auch

Gegen 16 Uhr gab es Entwarnung und die Streckensperrung wurde aufgehoben. Betroffen waren die Linien U1, U13 und U16.