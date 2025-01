Nach tödlichen Schüssen in Firma: Ermittlungen zu Motiv des Täters dauern an

Erst soll er auf drei Männer geschossen und zwei davon getötet haben. Dann folgt eine stundenlange Flucht und die Ungewissheit: Wo ist der Mann, der womöglich seine Kollegen auf dem Gewissen hat?

red/dpa 08.01.2025 - 05:55 Uhr

Ein schwer gepanzertes Fahrzeug rollt am späten Abend aus einer kleinen Gemeinde im Neckar-Odenwald-Kreis im Norden Baden-Württembergs. Der „Survivor“ der Polizei war Minuten zuvor noch im Einsatz, als Spezialeinsatzkräfte im beschaulichen Ort Seckach den Mann festnahmen, der wenige Stunden zuvor in einer Firma im rund 30 Autominuten entfernten Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) zwei Männer erschossen haben soll. Außerdem soll er einen weiteren Mann so schwer verletzt haben, dass er in Lebensgefahr schwebt. Noch in der Nacht teilten die Ermittler mit: Der 52 Jahre alte Verdächtige war Mitarbeiter in der Firma. Die Opfer womöglich seine Kollegen.