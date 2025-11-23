Fachwerkhäuser, Kopfsteinpflaster und eine mittelalterliche Hofanlage – Bad Wimpfens Altstadt wurde ausgezeichnet. Auch der Weihnachtsmarkt hat eine besondere Geschichte.
23.11.2025 - 10:42 Uhr
Die Auszeichnung als „schönste Altstadt Deutschlands“ basiert auf einer Umfrage des Online-Reisemagazins Travelbook. Rund 150 000 Leserinnen und Leser haben mitgestimmt und Bad Wimpfen setzte sich schließlich gegen Wetzlar, Eisenach, Flensburg und Soest durch. „Bei uns war die Überraschung und die Freude groß“, erklärt Ute Bauschert, Leitung Tourismus bei der Stadtverwaltung Bad Wimpfen. An der Preisverleihung Ende September in Berlin nahm Bürgermeister Andreas Zaffran persönlich teil.