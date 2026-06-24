Dass das Badische Landesmuseum die Kunsthalle Baden-Baden übernimmt, sorgte für viel Kritik. Wie ist die erste Ausstellung?
24.06.2026 - 18:28 Uhr
Würde man herumfragen, käme die Antwort zumindest bei der weißen Lilie prompt: Sie steht für die Unschuld. Bei der Rose würden die meisten sicher auf die Liebe tippen. Aber wofür stehen Akelei oder Nelke? Über Jahrhunderte hinweg war den Menschen die Symbolik der Blumen selbstverständlich vertraut. Bekam ein Ehepaar zur Hochzeit einen bemalten Bauernschrank geschenkt, auf dem aus Füllhörnern bunte Blüten quollen, dann wussten sie auch, dass man ihm Wohlstand und einen reichen Kindersegen wünschte.