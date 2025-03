S-Bahnlinie S1 in Obertürkheim Duo attackiert 33-Jährigen – couragierte Fahrgäste schreiten ein

Ein 33-Jähriger will in Obertürkheim die S-Bahn verlassen und spricht zwei Männer an, die die Zugtür versperren. Diese reagieren aggressiv und schlagen den Mann zusammen. Zwei couragierte Fahrgäste schreiten ein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.