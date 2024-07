Das Grölen rechtsextremistischer Parolen zum Lied „L’amour toujours“ hört nicht auf. Auch im Südwesten halten Vorfälle die Polizei auf Trab.

red/epd 10.07.2024 - 11:38 Uhr

Das Grölen rechtsextremistischer Parolen zum Popsong „L’amour toujours“ hat einem Medienbericht zufolge in Baden-Württemberg seit vergangenem November zu 40 Polizeieinsätzen geführt. Wie eine Umfrage des Redaktionsnetzwerks Deutschland (Mittwoch) in allen Bundesländern ergab, wurde die Polizei zwischen Oktober 2023 und Juni 2024 in mindestens 368 Fällen alarmiert, weil zur Melodie des Liedes von Gigi D’Agostino die NS-Parole „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus“ gesungen wurde. Von den Landeskriminalämtern seien sowohl Vorfälle auf öffentlichen Volksfesten und in Diskotheken erfasst worden, als auch auf privaten Feiern und mehrfach an Schulen.