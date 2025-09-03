Die Zahl der Asylbewerber in Baden-Württemberg geht weiter zurück. Liegt das nur an den Grenzkontrollen? Oder gibt es andere Gründe?
03.09.2025 - 06:36 Uhr
Die Zahl der Menschen, die auf ihrer Flucht aus anderen Ländern Asyl suchen und nach Baden-Württemberg kommen, geht weiter deutlich zurück. Das geht aus Zahlen des Justizministeriums hervor. Demnach stellten im August dieses Jahres 775 Menschen einen Asylantrag oder einen Folgeantrag und blieben in Baden-Württemberg. Das sind 62 Prozent weniger als im Jahr zuvor (2.055 Registrierungen) und sogar mehr als 80 Prozent weniger im Vergleich zum August 2023 (3.941 Registrierungen).