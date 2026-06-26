Bei der Hitze geht so mancher vielleicht lieber ins Freibad als zur Blutspende. Deshalb schlägt nun der Blutspendedienst Alarm.
26.06.2026 - 08:10 Uhr
Die Sommerhitze macht derzeit auch den Blutbanken in Baden-Württemberg zu schaffen. „Erfahrungsgemäß sinkt bei sommerlicher Hitze die Spendenbereitschaft alarmierend, während der Bedarf in Kliniken konstant hoch bleibt“, teilte der DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen mit. Wegen der hohen Temperaturen würden Termine abgesagt und auch weniger gebucht.