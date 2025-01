Bisher hat die noch junge Partei im Südwesten nur ein paar Handvoll Mitglieder. Interesse haben aber deutlich mehr. Sie sollen künftig schneller eintreten können, verspricht die Landeschefin.

red/dpa 27.01.2025 - 06:44 Uhr

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) will nach der Bundestagswahl potenzielle Mitglieder schneller in die Partei aufnehmen als bisher. „Nach der Bundestagswahl werden wir den Aufnahmeprozess besprechen und beschleunigen“, sagte die baden-württembergische Landesvorsitzende Jessica Tatti der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart.