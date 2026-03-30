Steigende Dieselpreise setzen Busunternehmen im ländlichen Raum unter Druck. Der Verband warnt vor Einschränkungen im Nahverkehr und fordert finanzielle Hilfe vom Staat.
30.03.2026 - 08:13 Uhr
Angesichts des stark gestiegenen Dieselpreises warnt der Verband Baden-Württembergischer Omnibusunternehmen (WBO) vor Einschnitten im Busverkehr vor allem auf dem Land. Geschäftsführerin Yvonne Hüneburg sagte in Böblingen: „Wir stehen vor einer ernsthaften Gefährdung der Mobilität im Land.“ Die Unternehmen könnten die Kosten in dieser Größenordnung nicht aus eigener Kraft abfangen. Der Verband forderte finanzielle Hilfe von der öffentlichen Hand.