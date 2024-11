Grünes Licht für den Cannabis-Anbau im Südwesten. Die ersten beiden Vereine haben nun die Erlaubnis bekommen. Die Warteschlange ist lang.

red/dpa/lsw 19.11.2024 - 15:58 Uhr

Die ersten beiden Cannabis Social Clubs in Baden-Württemberg haben die Erlaubnis zum gemeinschaftlichen, nicht gewinnorientierten Anbau von Cannabis erhalten. Der „Cannabis Club Südwest e.V.“ in Achern (Ortenaukreis) und der „CSC Grüne Liebe Rhein-Neckar e.V.“ in Mannheim hätten zu den Ersten gezählt, die Anfang Juli ihre Unterlagen beim Regierungspräsidium als Erlaubnisbehörde eingereicht hätten.