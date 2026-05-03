Feuerwehren in Baden-Württemberg rücken so oft aus wie nie zuvor. Und in etlichen Fällen müssen sie die Schläuche gar nicht erst ausrollen. Wieso das?
03.05.2026 - 08:48 Uhr
Sie löschen und sie retten, sie pumpen und bergen: Etwa alle vier Minuten werden im Südwesten die Einsatzkräfte der Feuerwehr gerufen. Zehntausende Male rückten sie im vergangenen Jahr aus und nie zuvor löschten sie dabei so viele Brände. Insgesamt wurden sie bei 21.716 Feuern alarmiert, wie aus der neuen Jahresstatistik hervorgeht.