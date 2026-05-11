Das Land kommt bei der Steuerschätzung im Frühjahr mit einem blauen Auge davon. Doch die Lage in den Kommunen verschlechtert sich dramatisch.
11.05.2026 - 10:00 Uhr
Die Finanzlage der Städte und Gemeinden im Land dürfte sich angesichts der schwierigen Wirtschaftslage in den kommenden Jahren dramatisch verschlechtern. Im Vergleich zur Steuerschätzung vor einem halben Jahr rechnet das Finanzministerium für die Kommunen nun noch einmal mit einem Minus von je knapp einer Milliarde Euro in diesem Jahr und in den kommenden beiden Jahren. Schuld sind sinkende Gewerbesteuereinnahmen.