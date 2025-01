Deutlich mehr Grippefälle als voriges Jahr hat das Landesgesundheitsamt schon registriert. Menschen können sich noch wappnen.

red/dpa/lsw 11.01.2025 - 13:18 Uhr

Der Beginn der Grippewelle zeigt sich auch in Baden-Württemberg. Die Zahl der an das Landesgesundheitsamt übermittelten Influenza-Fälle ist seit Jahresbeginn deutlich angestiegen, wie eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums in Stuttgart mitteilte.