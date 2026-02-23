Warum Gesundheitswesen und IT-Branche in Baden-Württemberg besonders auf Fachkräfte aus dem Ausland angewiesen sind – und was bei fehlender Zuwanderung droht.
23.02.2026 - 12:31 Uhr
Die baden-württembergische Industrie warnt vor höheren Hürden bei der Einwanderung vor allem ausländischer Arbeitskräfte. Die Hauptgeschäftsführerin der IHK Region Stuttgart, Susanne Herre, sagte: „Zuwanderung ist kein Nice-to-have, sondern eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Deswegen ist es wichtig, dass wir eine gute Willkommenskultur entwickeln.“