Landwirtschaftliche Betriebe in Baden-Württemberg erzielen zunehmend Einnahmen mithilfe von Photovoltaik-Anlagen. Doch das ist nicht die einzige zusätzliche Geldquelle.

red/epd 21.10.2024 - 10:53 Uhr

Mit Sonnenstrom bessern landwirtschaftliche Betriebe in Baden-Württemberg ihre Kasse auf. Inzwischen erziele fast jeder vierte Hof aus Photovoltaik-Anlagen zusätzliches Einkommen, teilte das Statistische Landesamt am Montag in Stuttgart mit. Im vergangenen Jahr seien das mehr als 8.600 Betriebe gewesen.