Bei Komet denkt man im Südwesten schnell an den gleichnamigen Hit des Mannheimer Rappers Apache 207. Dieser Tage ist ein echter Himmelskörper in Sichtweite. Ein Fachmann erklärt, wann Wolken stören.

red/dpa/lsw 12.10.2024 - 09:14 Uhr

Wer in den kommenden Tagen den Schweif eines vorbeiziehenden Kometen beobachten will, hat in Baden-Württemberg die wohl besten Chancen in der Nacht auf Montag. Dann sei es zwar voraussichtlich nicht völlig sternenklar, aber die Wolkenlücken seien am größten, sagte Marco Puckert vom Deutschen Wetterdienst in Stuttgart.