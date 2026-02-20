Herzschmerz und leere Konten statt Happy End: Immer mehr Menschen im Südwesten verlieren an Liebesbetrüger teils ihr gesamtes Erspartes. Was KI damit zu tun hat.
20.02.2026 - 08:02 Uhr
Erst „ich liebe dich und will für immer mit dir zusammen sein“, dann „ich brauche Geld, ich bin in Schwierigkeiten“ - im Südwesten werden immer mehr Fälle sogenannten Love-Scammings (etwa: Liebesbetrug) verzeichnet. Die meist aus dem Ausland operierenden Betrügerinnen und Betrüger arbeiten dabei mit perfiden manipulativen Methoden, gaukeln ihren gutgläubigen Opfern mit gefälschten Bildern und geklauten Identitäten die große Liebe vor und ziehen ihnen dann teils enorme Summen aus der Tasche.