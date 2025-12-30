Für werdende Eltern ist es eine der wichtigsten Fragen: Wie soll das Kind heißen? Sowohl bei den Mädchen als auch bei den Jungen gibt es neue Spitzenreiter auf der Babynamen-Hitliste.
Eltern in Baden-Württemberg haben im Jahr 2025 ihren neugeborenen Kindern am häufigsten die Vornamen Emilia und Luca gegeben. Die Namen landeten im Ranking des Hobby-Namensforschers Knud Bielefeld auf dem ersten Platz und lösten damit Emma und Noah nach zwei Jahren als beliebteste Babynamen ab.