In Baden-Württemberg nutzen nur 16,4 % der berechtigten Kinder Bildungs- und Teilhabeangebote. Der Paritätische fordert deshalb weniger Bürokratie und pauschale Auszahlung der Hilfen.
30.09.2025 - 10:28 Uhr
In Baden-Württemberg nutzen nur 16,4 Prozent der über 118.000 berechtigten Kinder Angebote aus dem Bildungs- und Teilhabepaket, wie eine neue Studie des Paritätischen Wohlfahrtsverbands zeigt. Damit entgingen fünf von sechs Kindern Förderungen für Sport, Musik oder Freizeit, teilte der Paritätische am Dienstag in Stuttgart mit.