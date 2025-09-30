Der Verband kritisiert zu viel Bürokratie und fordert, die Hilfen künftig pauschal an Familien auszuzahlen. „Nur so kommt die Förderung tatsächlich an - und kein Kind bleibt mehr ausgeschlossen“, so Katja Reiner vom Paritätischen. Besonders große Unterschiede gibt es regional: Während im Rems-Murr-Kreis 84,1 Prozent der berechtigten Kinder profitieren, sind es im Enzkreis und in Karlsruhe kaum mehr als fünf Prozent.