Seit ein paar Jahren ist die Prostitution in Baden-Württemberg stark im Wandel – weg von kontrollierten Bordellen, hin zu anonymen Wohnungen und Online-Plattformen.
25.12.2025 - 14:31 Uhr
Viele Sexarbeiterinnen sind in Baden-Württemberg vom Schirm der Behörden verschwunden und schwer zu erreichen für Beratungsstellen. „Es arbeiten vermehrt Frauen außerhalb von Betrieben. Dies birgt eigene Gefahren und ist nur schwer kontrollierbar“, sagt Simone Heneka vom Landesnetzwerk der Fachberatungsstellen für Menschen in der Prostitution in Baden-Württemberg.