Smarte Kamerabrillen bereiten Freibadbetreibern zunehmend Sorgen. Die Geräte, mit denen heimlich gefilmt werden kann, sollen in Baden-Württemberg verboten werden.
25.06.2026 - 07:42 Uhr
Baden-Württembergs öffentliche Schwimmbäder wollen auf den Trend zu smarten Datenbrillen reagieren. Um heimliche Foto- und Filmaufnahmen zu verhindern, sollen die Geräte künftig ausdrücklich in den Haus- und Badeordnungen verboten werden, wie die Arbeitsgemeinschaft öffentliche Bäder Baden-Württemberg (Arge) auf dpa-Anfrage mitteilte. Besonders der Schutz von Kindern steht dabei im Fokus.