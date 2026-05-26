Ein ICE wird in Ulm geräumt und auf ein anderes Gleis umgeleitet. Viele Reisende müssen umplanen. Der Grund ist ein verdächtiger Gegenstand. Was bisher bekannt ist.

red/dpa/lsw 26.05.2026 - 21:20 Uhr

Wegen eines verdächtigen Gegenstands in einem ICE haben viele Reisende am Ulmer Hauptbahnhof umplanen müssen. Der Zug der Deutschen Bahn von München nach Hamburg sei gegen 16.50 Uhr an Bahnsteig 1 eingefahren, teilte ein Sprecher der Bundespolizei mit. Einer ersten Meldung zufolge sollte sich in diesem ein verdächtiger Gegenstand befinden. Der Bahnsteig und der ICE wurden daraufhin von Einsatzkräften geräumt und abgesperrt.