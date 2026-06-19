 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Baden-Württemberg

  4. Warum die Staatsrat-Idee für Boris Palmer verworfen wurde

Baden-Württemberg Warum die Staatsrat-Idee für Boris Palmer verworfen wurde

Baden-Württemberg: Warum die Staatsrat-Idee für Boris Palmer verworfen wurde
1
Pokerspieler Palmer. Wird er noch was in der Landesregierung oder nicht? Foto: Silas Stein/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa

Boris Palmer ist kein Staatsrat im Kabinett Özdemir geworden. Dabei gab es im Staatministerium offenbar deutlich konkrete Überlegungen diesbezüglich als bisher bekannt.

Digital Desk: Sascha Maier (sma)

Wer den Tübinger OB Boris Palmer fragt, ob er in der neuen Landesregierung unter Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) eine Rolle spielen wird, erhält dieser Tage immer dieselbe Antwort: „Staatsrat bin ich nicht geworden.“ Der parteilose Palmer wurde in den vergangenen Wochen immer wieder damit in Verbindung gebracht, als heißer Kandidat für diesen zwar ehrenamtlichen, aber dennoch als einflussreich geltenden Posten gehandelt worden zu sein.

 

Wie konkret diese Überlegungen waren, auch auf die Gefahr hin, einige Grüne in Palmers Ex-Partei zu vergrätzen, bleibt schwer einzuschätzen. Aus Kreisen des Staatministeriums war allerdings zu erfahren, dass es eine sogenannte „kursorische Einschätzung“ gegeben hatte, ob das Amt des Oberbürgermeisters mit dem eines Staatsrats überhaupt vereinbar sei.

Benken aufgrund möglicher Interessenkonflikte

Hier hat es nach Informationen unserer Redaktion Bedenken aufgrund möglicher Interessenkonflikte gegeben. Zu einem richtigen Rechtsgutachten kam es demnach gar nicht mehr.

Aber worin hätte überhaupt das Problem bestanden, gleichzeitig Oberbürgermeister und Staatsrat zu sein? Palmer wäre als Staatsrat Mitglied der Landesregierung. Der Ministerpräsident hätte ihn dazu ernennen können. Allerdings war auch schon vor Bekanntwerden der Überlegun

gen im Staatsministerium auch von Außenstehenden befürchtet worden, dass dies zu Interessenkonflikten hätte führen können: Was wäre, wenn Palmer eine Maßnahme des Landes gutheißen würde, von der Tübingen nicht profitiert, oder umgekehrt?

Unsere Empfehlung für Sie

Dokville-Filmfest in Stuttgart: Das sagt Boris Palmer zur Insolvenz des Marienhospitals

Dokville-Filmfest in Stuttgart Das sagt Boris Palmer zur Insolvenz des Marienhospitals

Der „Dokville“-Dokumentarfilm-Branchentreff in Stuttgart lockt mit hochkarätig besetzten Podiumsdiskussionen. Auch Boris Palmer war dort – und sprach über die Situation von Kliniken.

Palmers Aufgabe wäre Bürokratieabbau gewesen – auch Özdemirs Vorgänger Winfried Kretschmann hatte seine Expertise zu diesem Thema geschätzt. Der aktuelle Ministerpräsident spricht dem Thema höchste Bedeutung zu: Bürokratieabbau ist in der aktuellen Legislaturperiode ganz oben im Staatsministerium angesiedelt.

Kein Minister, kein Staatsrat - und jetzt?

Jetzt ist mit dem Staatsrat auch der zweite Posten für Palmer in der Landesregierung vom Tisch. Noch während der Koalitionsverhandlungen hatten sich Gerüchte hartnäckig gehalten, wonach Palmer sogar Minister hätte werden sollen. Mit angeheizt wurden die Spekulationen, weil das Verhältnis zwischen Cem Özdemir und Boris Palmer als sehr vertraut gilt – „meinen Freund“ hatte der Ministerpräsident den OB erst Anfang der Woche bezeichnet. Gibt es womöglich noch eine dritte Chance?

Auch hier blieb Palmer nebulös, ähnlich wie in den Monaten zuvor. Dass er aufgrund rechtlicher Auffassungen nicht als Staatsrat infrage kommt, sei ihm sogar mitgeteilt worden. Von wem, sagte er nicht. Nur: „Wenn ich eine Aufgabe übernehme, muss sie mit meiner OB-Tätigkeit in Tübingen vereinbar sein.“

Weitere Themen

Landtags-Personal: Teure Berater, die niemand mehr braucht

Landtags-Personal Teure Berater, die niemand mehr braucht

Nach dem Aus für die FDP sind ein Dutzend Mitarbeiter beim Parlament geparkt. Wohin mit ihnen? Das Problem befeuert eine alte Debatte.
Von Andreas Müller
Kurioses aus Rastatt: Flucht vor Polizei endet in Mülltonne

Kurioses aus Rastatt Flucht vor Polizei endet in Mülltonne

Ein junger Mann flieht im Zuge einer Verkehrskontrolle vor der Polizei – und wählt ein ungewöhnliches Versteck. Wie die Beamten ihn aufspüren.
Langenau im Alb-Donau-Kreis: Unbekannte Jugendliche würgen und rauben Elfjährigen aus

Langenau im Alb-Donau-Kreis Unbekannte Jugendliche würgen und rauben Elfjährigen aus

Nach einem Übergriff in einem Supermarkt sucht die Polizei Hinweise: Zwei Jugendliche sollen einem Elfjährigen Geld entwendet haben.
Nach Insolvenz des Marienhospitals: Ein Landrat kämpft um sein Krankenhaus

Nach Insolvenz des Marienhospitals Ein Landrat kämpft um sein Krankenhaus

Der Landkreis Freudenstadt hat nur noch ein Krankenhaus. Der Landrat tut viel, um es zu erhalten. Doch das geht auf Kosten anderer Angebote – vor allem für Familien.
Von Annika Grah
Insolvenz Vinzenz von Paul Kliniken: Bestürzung in den Thermestädten Bad Überkingen und Bad Ditzenbach

Insolvenz Vinzenz von Paul Kliniken Bestürzung in den Thermestädten Bad Überkingen und Bad Ditzenbach

Mit der Insolvenz Vinzenz von Paul Kliniken haben die Bürgermeister nicht gerettet. Sie hoffen auf Lösungen für die Thermen und Reha-Kliniken in ihren Städten.
Von Heike Allmendinger
Pater Jörg Alt: Der Klima-Rebell predigt nun in St. Blasien

Pater Jörg Alt Der Klima-Rebell predigt nun in St. Blasien

Pater Jörg Alt ging für seine Überzeugung ins Gefängnis. Jetzt wirkt der 64-jährige Klima-Rebell in St. Blasien.
Von Uli Fricker
Wetter im Südwesten: Nach Hitzetagen – Wo in Baden-Württemberg Gewitter drohen

Wetter im Südwesten Nach Hitzetagen – Wo in Baden-Württemberg Gewitter drohen

Nach Hitzetagen drohen in Baden-Württemberg kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Wo es besonders ungemütlich werden könnte.
Haushaltskrise im Südwesten: Kommunen in Baden-Württemberg mit Rekorddefizit

Haushaltskrise im Südwesten Kommunen in Baden-Württemberg mit Rekorddefizit

Nie zuvor war das Loch in den Kassen der Kommunen so groß: Personal, Soziales und Einbrüche bei der Gewerbesteuer bringen Städte und Gemeinden an den Rand des Machbaren.
Festival bei Sommerhitze: 59.000 Fans erwartet – Southside-Festival startet

Festival bei Sommerhitze 59.000 Fans erwartet – Southside-Festival startet

Kraftklub, Billy Talent und Hitze pur: Das Southside startet in die nächste Runde. Was die Fans bei Rekordtemperaturen auf dem Gelände erwartet.
Feuer im Kreis Karlsruhe: Haus nach Dachstuhlbrand unbewohnbar

Feuer im Kreis Karlsruhe Haus nach Dachstuhlbrand unbewohnbar

Die Polizei schätzt den Schaden nach einem Brand im Kreis Karlsruhe auf mehr als eine halbe Million Euro. Was bislang zu den Hintergründen bekannt ist.
Weitere Artikel zu Boris Palmer Cem Özdemir Stuttgart Tübingen
 
 