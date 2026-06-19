Baden-Württemberg: Warum die Staatsrat-Idee für Boris Palmer verworfen wurde

Wer den Tübinger OB Boris Palmer fragt, ob er in der neuen Landesregierung unter Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) eine Rolle spielen wird, erhält dieser Tage immer dieselbe Antwort: „Staatsrat bin ich nicht geworden.“ Der parteilose Palmer wurde in den vergangenen Wochen immer wieder damit in Verbindung gebracht, als heißer Kandidat für diesen zwar ehrenamtlichen, aber dennoch als einflussreich geltenden Posten gehandelt worden zu sein.

Wie konkret diese Überlegungen waren, auch auf die Gefahr hin, einige Grüne in Palmers Ex-Partei zu vergrätzen, bleibt schwer einzuschätzen. Aus Kreisen des Staatministeriums war allerdings zu erfahren, dass es eine sogenannte „kursorische Einschätzung“ gegeben hatte, ob das Amt des Oberbürgermeisters mit dem eines Staatsrats überhaupt vereinbar sei.

Benken aufgrund möglicher Interessenkonflikte

Hier hat es nach Informationen unserer Redaktion Bedenken aufgrund möglicher Interessenkonflikte gegeben. Zu einem richtigen Rechtsgutachten kam es demnach gar nicht mehr.

Aber worin hätte überhaupt das Problem bestanden, gleichzeitig Oberbürgermeister und Staatsrat zu sein? Palmer wäre als Staatsrat Mitglied der Landesregierung. Der Ministerpräsident hätte ihn dazu ernennen können. Allerdings war auch schon vor Bekanntwerden der Überlegun

gen im Staatsministerium auch von Außenstehenden befürchtet worden, dass dies zu Interessenkonflikten hätte führen können: Was wäre, wenn Palmer eine Maßnahme des Landes gutheißen würde, von der Tübingen nicht profitiert, oder umgekehrt?

Palmers Aufgabe wäre Bürokratieabbau gewesen – auch Özdemirs Vorgänger Winfried Kretschmann hatte seine Expertise zu diesem Thema geschätzt. Der aktuelle Ministerpräsident spricht dem Thema höchste Bedeutung zu: Bürokratieabbau ist in der aktuellen Legislaturperiode ganz oben im Staatsministerium angesiedelt.

Kein Minister, kein Staatsrat - und jetzt?

Jetzt ist mit dem Staatsrat auch der zweite Posten für Palmer in der Landesregierung vom Tisch. Noch während der Koalitionsverhandlungen hatten sich Gerüchte hartnäckig gehalten, wonach Palmer sogar Minister hätte werden sollen. Mit angeheizt wurden die Spekulationen, weil das Verhältnis zwischen Cem Özdemir und Boris Palmer als sehr vertraut gilt – „meinen Freund“ hatte der Ministerpräsident den OB erst Anfang der Woche bezeichnet. Gibt es womöglich noch eine dritte Chance?

Auch hier blieb Palmer nebulös, ähnlich wie in den Monaten zuvor. Dass er aufgrund rechtlicher Auffassungen nicht als Staatsrat infrage kommt, sei ihm sogar mitgeteilt worden. Von wem, sagte er nicht. Nur: „Wenn ich eine Aufgabe übernehme, muss sie mit meiner OB-Tätigkeit in Tübingen vereinbar sein.“