Baden-Württemberg Warum die Staatsrat-Idee für Boris Palmer verworfen wurde
Boris Palmer ist kein Staatsrat im Kabinett Özdemir geworden. Dabei gab es im Staatministerium offenbar deutlich konkrete Überlegungen diesbezüglich als bisher bekannt.
Boris Palmer ist kein Staatsrat im Kabinett Özdemir geworden. Dabei gab es im Staatministerium offenbar deutlich konkrete Überlegungen diesbezüglich als bisher bekannt.
Wer den Tübinger OB Boris Palmer fragt, ob er in der neuen Landesregierung unter Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) eine Rolle spielen wird, erhält dieser Tage immer dieselbe Antwort: „Staatsrat bin ich nicht geworden.“ Der parteilose Palmer wurde in den vergangenen Wochen immer wieder damit in Verbindung gebracht, als heißer Kandidat für diesen zwar ehrenamtlichen, aber dennoch als einflussreich geltenden Posten gehandelt worden zu sein.