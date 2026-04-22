Baden-Württemberg Wieso es bei der Neuaufstellung der Südwest-SPD holpert
Nach der Wahlniederlage will und muss die Landes-SPD sich neu aufstellen. Jetzt sollen die Mitglieder den Parteichef bestimmen. Wieso dieses Vorgehen seine Tücken hat.
Nach der Wahlniederlage will und muss die Landes-SPD sich neu aufstellen. Jetzt sollen die Mitglieder den Parteichef bestimmen. Wieso dieses Vorgehen seine Tücken hat.
Mit maximaler Beteiligung der Basis will die Südwest-SPD sich nach der verheerenden Niederlage bei der Landtagswahl neu aufstellen. Überraschend hat der Landesvorstand vor wenigen Tagen beschlossen, dass der neue Parteichef nun doch per Mitgliederbefragung bestimmt werden soll.