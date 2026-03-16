Ein schwules Influencer-Paar aus Frankreich macht Stimmung gegen das Badeparadies Schwarzwald. Das sieht sich zu Unrecht am Pranger.
16.03.2026 - 14:41 Uhr
Léo ist den Tränen nahe, Arno will nur noch weg. Zackig packt er seine Sachen zusammen. In einem kurzen Video, das sie auf der Plattform Tiktok gepostet haben, berichten die beiden schwulen Influencer Léo und Arno aus Paris von ihrem Besuch im Badeparadies Schwarzwald in Titisee-Neustadt vor wenigen Tagen. Nur weil sie sich geküsst hätten, seien sie aus der Therme geflogen, sagen die beiden Influencer.