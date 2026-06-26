Ein unbekannter Mann soll sich am Badesee in Plüderhausen vor zwei Frauen entblößt haben. Die Täterbeschreibung könnte entscheidend sein.
26.06.2026 - 08:49 Uhr
Ein Abend am Badesee in Plüderhausen hat für zwei Frauen mit einem schockierenden Erlebnis geendet. Ein bislang unbekannter Mann soll sich am Donnerstag gegen 18.30 Uhr im Bereich eines Gebüschs neben den Frauen entblößt und anschließend onaniert haben. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Badesee in der Wilhelm-Bahnmüller-Straße.