Ein unbekannter Mann soll sich am Badesee in Plüderhausen vor zwei Frauen entblößt haben. Die Täterbeschreibung könnte entscheidend sein.

Ein Abend am Badesee in Plüderhausen hat für zwei Frauen mit einem schockierenden Erlebnis geendet. Ein bislang unbekannter Mann soll sich am Donnerstag gegen 18.30 Uhr im Bereich eines Gebüschs neben den Frauen entblößt und anschließend onaniert haben. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Badesee in der Wilhelm-Bahnmüller-Straße.

Als die beiden Frauen den Bademeister auf die Situation aufmerksam machten, ergriff der Mann die Flucht und verschwand in unbekannte Richtung.

Polizei bittet um Hinweise zum Tatverdächtigen

Die Frauen beschrieben den Unbekannten als etwa 45 Jahre alt, rund 1,75 Meter groß und sehr korpulent. Zudem soll er ein osteuropäisches Erscheinungsbild gehabt haben.

Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Mannes geben können, sich unter der Telefonnummer 07181/2040 zu melden.