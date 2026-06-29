Nach einem Badeunfall ringt ein 63-Jähriger um sein Leben. Während der Reanimation kommt es zu einem weiteren unschönen Vorfall – für den die Polizei klare Worte findet.

red/dpa/lsw 29.06.2026 - 12:20 Uhr

Nach einem Badeunfall in einem Freibad in Neckarbischofsheim (Rhein-Neckar-Kreis) schwebt ein 63-jähriger Mann in Lebensgefahr. Mitarbeiter des Bades und Augenzeugen hatten ihn und seinen 38 Jahre alten Sohn bewusstlos aus dem Wasser gerettet, wie die Polizei mitteilte. Während der Sohn – der laut Polizei geistig beeinträchtigt ist – rasch wieder zu Bewusstsein gekommen sei, habe sein Vater reanimiert werden müssen. Unter fortlaufender Reanimation sei er am Sonntag in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er derzeit intensivmedizinisch behandelt werde. Sein Zustand ist weiter kritisch.