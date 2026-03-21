Badezentrum Sindelfingen Bloß nicht in Nostalgie baden
Die Sanierung des Hallenbads käme Sindelfingen teurer als der Neubau. Ein respektvoller Abschied würde Platz schaffen für einen modernes Bad, das wieder Strahlkraft entfaltet.
Die Sanierung des Hallenbads käme Sindelfingen teurer als der Neubau. Ein respektvoller Abschied würde Platz schaffen für einen modernes Bad, das wieder Strahlkraft entfaltet.
Diese Architektur beeindruckt jedes Mal aufs Neue. Wie ein gigantisches hölzernes Spinnennetz überspannen die Tragbalken die Schwimmhalle des Sindelfinger Badezentrums. Das Dach wirkt leicht, fast schwebend. Die Konstruktion des Sindelfinger Architekten Friedrich Tober gilt als größte freitragende Dachkonstruktion Europas. Ein Wahrzeichen der Stadt, auf das sie zu Recht ein wenig stolz ist. Am 11. Dezember dieses Jahres stünde ja eigentlich das 50-Jahr-Jubiläum des Bades an. Doch, ob und wie das gefeiert wird, ist gerade so unklar wie selten.