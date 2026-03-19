Badezentrum Sindelfingen: Stadträte favorisieren Abriss und Neubau des Hallenbads

Diskutiert wird über den Fortbestand des Sindelfinger Hallenbads schon seit weit mehr als zehn Jahren. Dass eine grundlegende Sanierung notwendig ist, das wissen die Stadtverwaltung und die Stadträte schon lange. Doch sehr unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie das Bad gestaltet werden soll, standen einer Entscheidung lange im Weg. Einige Räte wollten eine ganz große Lösung und das 50 Jahre alte Bad für mehr als 100 Millionen Euro zu einem modernen Spaßbad umbauen, andere favorisierten die wesentlich günstigere Lösung einer Sanierung.

Über all den Diskussionen verstrich die Zeit. Doch nun muss unbedingt gehandelt werden. Laut Experten ist der Zustand des Gebäudes und der Technik so, dass eine baldige Schließung droht, wenn nicht schnell generalsaniert wird. Und das in einer Zeit, in der die Stadt nicht nur einen immensen Sanierungsstau von mehr als 900 Millionen Euro an vielen städtischen Gebäuden aufweist, sondern auch mit stark sinkenden Steuereinnahmen zurechtkommen muss.

Es gibt vier Varianten für das Sindelfinger Hallenbad

Nichtsdestotrotz: eine schnelle Lösung muss her. Deshalb haben die Fachleute der Verwaltung gemeinsam mit externen Experten vier neue Varianten entwickelt. Am Mittwoch wurden diese in einer gemeinsamen Sitzung des Verwaltungs- und Sportausschusses diskutiert.

Variante eins sieht die Sanierung des bestehenden Gebäudes vor. Dabei könnte die einzigartige Architektur mit dem freitragenden Holzdach erhalten werden. Allerdings würde das 50-Meter-Sportbecken - ein Aushängeschild des Bads – entfallen.

Bei Variante B schlagen die Planer den Abriss des bestehenden Gebäudes und einen Neubau vor. Vorteile: Ein 50 Meter-Becken, das die Sportler weiter nutzen könnten, das aber teilbar wäre und somit auch anderweitig genutzt werden könnte. Zudem sei anders als im jetzigen Gebäude eine optimale energetische Gestaltung möglich. Der Neubau soll mit einer Rutschenlandschaft sowie einem Saunagarten und einer Gastronomie ausgestattet werden, die Mehreinnahmen generieren sollen. Für beide Varianten rechnet die Verwaltung aktuell mit jeweils etwa 90 Millionen Euro Kosten.

„Wir bezweifeln, dass die Saunalandschaft Mehreinnahmen bringt.“ Ulrich Hensinger, Grüne

Zudem stellte der Projektleiter Clemens Knoch zwei Untervarianten der Variante B vor: zum einen einen Neubau ohne Sauna und Gastronomie, aber mit Attraktionen für Familien, und des weiteren ein reines Sportbad für die Sportler sowie Schulen und Vereine für das Schwimmtraining. Attraktionen wie Rutschen sind dabei nicht vorgesehen, auch keine Saunas oder ein Restaurant.

Was Verwaltung und Stadträte zu den Varianten für das Hallenbad sagen

Der Finanzbürgermeister Christian Gangl positionierte sich klar für Variante B. Dies sei die wirtschaftlichste Lösung, zudem die energetisch sinnvollste. Zudem könnte man mehr Wasserflächen schaffen und somit auf die 30 Millionen Euro teure Sanierung des Klostergartenbads verzichten.

Das 50-Meter-Becken ist eines der Aushängeschilder des Bads. Foto: Stefanie Schlecht

Sehr unterschiedlich sehen die Stadträte im Verwaltungs- und Sportausschuss die Planungsvarianten. Während sich Tobias Ehret für die CDU-Fraktion, Ingo Sika von den Freien Wählern sowie Richard Pitterle für die Gruppe Vielfalt Sindelfingen/Linke plus für die Variante B mit attraktivem Neubau aussprachen, votieren die Grünen für einen Neubau mit Rutschen, aber ohne Saunagarten. „Dieser steht in Konkurrenz zur Böblinger Therme. Wir bezweifeln deshalb, dass die Saunalandschaft Mehreinnahmen bringt“, sagte Ulrich Hensinger.

Die SPD ist gespalten. Martin Wenger plädierte für Variante B, während Axel Finkelnburg in einem emotionalen Statement den geplanten Abriss des bestehenden Hallenbads beklagte. „Ich kann dem Abriss des baulichen Wahrzeichens der Stadt nicht zustimmen.“ Der Erhalt des Gebäudes sei auch Wunsch vieler Bürger.

Die Zukunft des Sindelfinger Hallenbads steht derzeit zur Debatte. Foto: Stefanie Schlecht

Die FDP wiederum ist auf Sparkurs. „Wir können uns angesichts der finanziellen Lage der Stadt einen solchen Bau nicht leisten“, sagte Andreas Knapp. Seine Fraktion plädiert für die Schaffung eines reinen Sportbads für Vereine und Schulen. „Wir haben das Freibad als Aushängeschild der Stadt im Sommer. Im Winter können Familien auf einen Badbesuch verzichten“, befand der FDP-Rat. Die FDP ist auch gegen eine Leichtbautragehalle über dem Freibad, die während der vier bis fünf Jahre dauernden Interimszeit der Bauarbeiten für 2,7 Millionen Euro errichtet werden soll. Auch das könne sich die Stadt nicht leisten. Alle anderen Fraktionen und Gruppen plädierten hingegen dafür, eine vernünftige Übergangslösung zu finden, um den Vereinen ein Training zu sichern.

Und was ist mit dem Bürgerentscheid?

Die Tendenz nach der ausführlichen Debatte ist klar: Die meisten Räte favorisieren einen Neubau mit Attraktivierungselementen wie Saunalandschaft sowie Rutschen, die auch im Sommer vom Freibad aus zugänglich sein sollen. Sauna und Gastronomie sollen Mehreinnahmen generieren und so das Defizit eines laufenden Betriebs verringern, so die Meinung der Mehrheit.

Uneins ist man sich beim Thema Bürgerentscheid. Die SPD fordert, dass die Bürger über die Hallenbadpläne abstimmen sollen. „Dies wurde so von der früheren Verwaltung und dem Gemeinderat versprochen“, sagte Martin Wenger.

Ulrich Hensinger von den Grünen widersprach. „Wir haben den Vorschlag damals eingebracht. Da ging es aber noch um ganz andere Pläne für ein teures Spaßbad. Wenn wir jetzt die günstigste Variante wählen, ist das nicht unbedingt notwendig.“