Badezentrum Sindelfingen Stadträte favorisieren Abriss und Neubau des Hallenbads
Das marode Hallenbad mit seiner 50-Meter-Bahn ist ein Aushängeschild Sindelfingens. Nun positioniert sich der Verwaltungs- und Sportausschuss zu Abriss oder Sanierung.
Das marode Hallenbad mit seiner 50-Meter-Bahn ist ein Aushängeschild Sindelfingens. Nun positioniert sich der Verwaltungs- und Sportausschuss zu Abriss oder Sanierung.
Diskutiert wird über den Fortbestand des Sindelfinger Hallenbads schon seit weit mehr als zehn Jahren. Dass eine grundlegende Sanierung notwendig ist, das wissen die Stadtverwaltung und die Stadträte schon lange. Doch sehr unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie das Bad gestaltet werden soll, standen einer Entscheidung lange im Weg. Einige Räte wollten eine ganz große Lösung und das 50 Jahre alte Bad für mehr als 100 Millionen Euro zu einem modernen Spaßbad umbauen, andere favorisierten die wesentlich günstigere Lösung einer Sanierung.