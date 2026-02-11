Badminton-Nationalmannschft Erst eine EM-Medaille – dann zu Olympia?
Die Stuttgarterin Miranda Wilson startet mit der deutschen Nationalmannschaft bei der EM. Nach dem Gewinn der deutschen Vizemeisterschaft soll nun der nächste Coup gelingen.
Im direkten Duell hatte Miranda Wilson noch nicht das Vergnügen mit der Weltranglisten-Ersten An Se Young aus Südkorea gehabt. Die aus dem Stuttgarter Westen kommende und für den Erstligisten TV Refrath aktive Badmintonspielerin hat die Beste ihrer Sportart aber häufig im Visier, versucht von ihr einiges abzuschauen. „Sie hat unheimlich geschmeidige Bewegungen, ist auf dem Platz praktisch überall“, sagt die 25-jährige Wilson. Aktuell bleibt für sie aber wenig Zeit zum Spionieren. Eine Meisterschaft jagt die nächste – unter anderem startet Wilson mit dem deutschen Frauenteam bei der Mannschaft-Europameisterschaft in Istanbul. Auftaktgegner an diesem Mittwoch ist die Vertretung aus Estland.