Aus Kostengründen will die Stadt Neuffen (Kreis Esslingen) das beliebte Freibad in der kommenden Saison nicht öffnen. Der Gemeinderat muss nun darüber entscheiden.
23.02.2026 - 13:52 Uhr
Ein Sommer ohne Freibad? In Neuffen könnte der Badespaß in diesem Jahr ins Wasser fallen. Weil die Stadt am Nordrand der Schwäbischen Alb zum Sparen verdammt ist, empfiehlt die Verwaltung dem Gemeinderat, das Höhenfreibad in der Saison 2026 nicht zu öffnen. Es gibt zwar eine mögliche Alternative – aber auch die ist umstritten.