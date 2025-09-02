Bädle in Uhinger Wohngebiet Ein Privatpool für alle: Viel besser als im Freibad
Achim Gall hat in einem Vorgarten in Uhingen einen Pool gebaut, nicht für sich, sondern für die Öffentlichkeit. Eine Idee, die Wellen schlägt.
An sich machen Schwimmbäder nur dann Schlagzeilen, wenn sie geschlossen werden oder es zu unschönen Vorfällen kommt. Baut sich dagegen einer im Vorgarten einen Pool, ist nicht mit einem medialen Echo zu rechnen. Trotzdem sind in den vergangenen Wochen mehrere Fernsehteams nach Uhingen zu Achim Gall gekommen. Auch der „Spiegel“, die „Bild“-Zeitung und die SWR-Abendschau haben berichtet, und besonders stolz ist er, dass sich sogar die altehrwürdige „Times“ und die niederländische Presse für ihn interessiert haben – und für eigentlich nicht mehr als ein Wasserbecken von vier auf zwölf Meter.