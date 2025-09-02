An sich machen Schwimmbäder nur dann Schlagzeilen, wenn sie geschlossen werden oder es zu unschönen Vorfällen kommt. Baut sich dagegen einer im Vorgarten einen Pool, ist nicht mit einem medialen Echo zu rechnen. Trotzdem sind in den vergangenen Wochen mehrere Fernsehteams nach Uhingen zu Achim Gall gekommen. Auch der „Spiegel“, die „Bild“-Zeitung und die SWR-Abendschau haben berichtet, und besonders stolz ist er, dass sich sogar die altehrwürdige „Times“ und die niederländische Presse für ihn interessiert haben – und für eigentlich nicht mehr als ein Wasserbecken von vier auf zwölf Meter.

Aber es ist eben kein gewöhnlicher Pool, den Achim Gall im Juni im Vorgarten eröffnet hat. Franziska van Almsick ließ sich beim Festakt zwar entschuldigen, aber der Uhinger Bürgermeister kam höchst selbst – und nach wie vor pilgern Neugierige vorbei am „Schwimmsportzentrum“, wie sich das kleine Bädle mitten im Wohngebiet offiziell nennt. Denn es ist schon ungewöhnlich: Achim Gall hat sich ein privates Schwimmbecken gebaut, das er aber der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt, wenn auch nicht aus Edelmut. „Ganz allein zu schwimmen, ist langweilig“, sagt er. Und die ersten Wochen haben bereits gezeigt: Langweilig wird es ihm so schnell sicher nicht werden.

Gall erfüllte sich den Traum vom eigenen Schwimmbecken

„Was braucht der Gall ein eigenes Schwimmbad?“, tuschelten die Leute und meinten auch die Zuständigen vom Amt, als Gall seine Pläne einreichte. Er wollte schon lange ein eigenes Schwimmbecken haben – „Gag halber“, wie er sagt, und eher „fürs Alter“. Als dann das Nachbargrundstück zum Verkauf stand, griff er zu, ersetzte das alte Fachwerkhaus durch einen Neubau und erfüllte sich den Traum vom eigenen Schwimmbecken. Und in das ist gerade Elvira gestiegen, schon wieder. Sie wohnt nur 800 Meter weiter und kommt nun jeden Tag, um ihre Bahnen zu ziehen. „Das ist hier viel besser als im Freibad“, sagt sie begeistert, „das Becken ist durchgehend tief und man hat total flexible Öffnungszeiten.“

Das öffentliche Becken im Vorgarten ist bestens ausgestattet – mit Startblöcken, Gegenstromanlage, Schaukeln und einer schwebenden Sonnenterrasse Foto: Markus Brändli

Achim Gall ist schon ein verrückter und besonderer Typ mit ganz eigenem Humor. Dem sportlichen, braun gebrannten Mann sieht man seine 69 Jahre nicht an. Eigentlich ist er Maschinenbauingenieur, hat aber schon während des Studiums begonnen, Surfbretter zu verkaufen. Das lief so gut, dass er sich nicht fest anstellen lassen wollte. Als Windsurfen aus der Mode kam, machte er sich selbstständig und fertigte fortan Konstruktionszeichnungen für den Werkzeugbau.

Vor allem schwimmt Achim Gall von Kindesbeinen an leidenschaftlich gern und tritt nach wie vor bei Wettkämpfen an. Trainieren kann er in seinem Pool aber nicht, dazu brauche er ein 50-Meter-Becken, erklärt er, zieht T-Shirt und Shorts aus und steigt auch schon wieder ins Wasser. Denn die Nebenkosten, die er mit 12 000 Euro pro Jahr kalkuliert hat, will er mit Eintrittsgeldern und Unterricht wieder reinholen.

Als Achim Gall auf dem Amt das Stichwort „Kinderschwimmkurse“ erwähnte, ging es ganz schnell mit der Genehmigung. Der Mutter der kleinen Clara kam das gerade recht. Sie hat vergeblich nach Unterricht für die Fünfjährige gesucht, „es gibt Wartelisten ohne Ende“, erzählt sie. Über Social Media erfuhr sie von dem neuen Bad und hat das Töchterchen umgehend angemeldet. „Filmen!“, ruft Clara aus dem Wasser – und strahlt die Mama mit Zahnlücke an, als sie mit dem Schwimmbrett vorbeiplanscht. Da kann der Kursleiter Achim Gall noch so oft „nach vorne schauen“ sagen, gegen Muttis Kamera hat er keine Chance.