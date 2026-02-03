Wovor warnt die BaFin

Die BaFin warnt vor wachsenden Gefahren an den Märkten. 2026 könnte ein entscheidendes Jahr für Finanzmärkte und Verbraucher werden. Alles Wichtige im Überblick.
Das sich die Finanzmärkte in einer Phase erhöhter Unsicherheit und Volatilität befinden, ist kein Geheimnis. Historische Einbrüche bei Gold und Silber, ein starker Rückgang des Bitcoin-Kurses und die wachsenden geopolitischen Spannungen prägen die aktuelle Situation. Während sich Edelmetalle nach einem massiven Ausverkauf über das vergangene Wochenende wieder einpendeln, verstärken politische Unsicherheiten und wirtschaftliche Risiken den Druck auf die Märkte. In diesem fragilen Umfeld warnt nun auch die BaFin vor einer möglichen Zuspitzung der Risiken, die sowohl Finanzunternehmen als auch Verbraucher betreffen könnten.