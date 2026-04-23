Derzeit baut die Deutsche Bahn Gleis 3 am Böblinger Bahnhof aus, deshalb ist der zugehörige Bahnsteig gesperrt. Zudem fährt momentan die S60 erst ab Sindelfingen.

Wer regelmäßig die Bahn nach Stuttgart nimmt, läuft derzeit im Böblinger Bahnhof gegen ein Absperrgitter. Der Aufgang zu den Gleisen 2 und 3 ist gesperrt, dort verkehren normalerweise die Regionalzüge und die S-Bahn in Richtung Stuttgart. Aktuell fahren diese von den Gleisen 4 und 5 ab. Was sich aber bereits am Samstag wieder in Teilen ändern wird.

 

„Damit an Gleis 3 zukünftig längere S-Bahnen halten und wenden können, verschieben wir am westlichen Bahnsteigende eine Weiche in Richtung Bahnsteig“, erläutert die Deutsche Bahn auf einer Informationstafel vor Ort, „zudem stellen wir sechs neue Oberleitungsmasten.“ Deshalb ist bis zum Samstag, 25. April, um 4 Uhr morgens der komplette Bahnsteig 2/3 gesperrt, im Anschluss wird Gleis 2 wieder geöffnet. Bis zum 23. Mai ist dann Gleis 3 noch weiter in Arbeit, das benachbarte Gleis aber zugänglich.

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Stattdessen soll der Regionalzug häufiger fahren. Die Bahn will dadurch pünktlicher werden. Kommen soll die Umstellung mit dem Fahrplanwechsel im Dezember.

Zudem gibt es Einschränkungen auf der Linie S 60. Wegen Gleis- und Weichenarbeiten fahren bis zum 23. Mai in der Frühe keine S-Bahnen zwischen Böblingen und Sindelfingen, wie der Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) mitteilt. Es fahren Ersatzbusse. Außerdem kommt es zu weiteren Bauarbeiten zwischen Böblingen und Renningen am 30. April, 3. und 4. sowie vom 10. bis 12. Mai.