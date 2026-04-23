Derzeit baut die Deutsche Bahn Gleis 3 am Böblinger Bahnhof aus, deshalb ist der zugehörige Bahnsteig gesperrt. Zudem fährt momentan die S60 erst ab Sindelfingen.

Robert Krülle 23.04.2026 - 12:00 Uhr

Wer regelmäßig die Bahn nach Stuttgart nimmt, läuft derzeit im Böblinger Bahnhof gegen ein Absperrgitter. Der Aufgang zu den Gleisen 2 und 3 ist gesperrt, dort verkehren normalerweise die Regionalzüge und die S-Bahn in Richtung Stuttgart. Aktuell fahren diese von den Gleisen 4 und 5 ab. Was sich aber bereits am Samstag wieder in Teilen ändern wird.