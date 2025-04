Verkaufsoffene Sonntage in Stuttgart Zu diesen Events dürfen Geschäfte auch sonntags öffnen

Dass Geschäfte sonntags geöffnet haben, ist hierzulande eine Seltenheit. In Stuttgart stehen dieses Jahr 15 Veranstaltungen in den Stadtbezirken an, bei denen die Händler ihre Türen öffnen dürfen.