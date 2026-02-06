Ein 17-Jähriger ist mit einem E-Scooter an einem Bahnsteig am Bahnhof in Ludwigsburg unterwegs. Der Sicherheitsdienst spricht den Jugendlichen an – doch die Situation eskaliert.

Julia Amrhein 02.02.2026 - 10:34 Uhr

Zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes am Bahnhof in Ludwigsburg sind am Freitagnachmittag von einem 17-Jährigen angegriffen worden. Einer der Männer wurde dabei sogar in Richtung der Bahnsteigkante geschubst, weswegen die Bundespolizei nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Auch der Versuch ist strafbar.