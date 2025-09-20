 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. 2026 droht eine Stammstreckensperrung XXL

Bahnverkehr in der Region Stuttgart 2026 droht eine Stammstreckensperrung XXL

Bahnverkehr in der Region Stuttgart: 2026 droht eine Stammstreckensperrung XXL
1
Bagger und Bahnen kommen sich auch in den kommenden zwei Jahren in Stuttgart und der Region regelmäßig in die Quere. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Der Umbau des Bahnnetzes in Stuttgart ist eine große Belastung für die Reisenden. Die Region gibt einen Ausblick auf 2026. Eine ohnehin schon gebeutelte Strecke trifft es besonders.

Stadtentwicklung/Infrastruktur : Christian Milankovic (mil)

Die gegenwärtige Lage für Bahnreisende in Stuttgart und der Region ist desolat – und der Ausblick auf die nahe Zukunft bietet wenig Grund zur Hoffnung auf Verbesserung. Der Regionalverband – für die S-Bahn zuständig und damit einer der Hauptleidtragenden des überbordenden Baustellengeschehens – fasst das in einem aktuellen Papier für die Regionalräte nüchtern zusammen: „Der Eisenbahnbetrieb ist weiterhin geprägt von einem eingeschränkten Angebot aufgrund von bau- oder störungsbedingten Zugausfällen“. Als Beleg für diese Analyse verweist der Verband darauf, dass „etwa der Viertelstundentakt auf den Linien S1, S2 und S3 seit dem Frühjahr kaum noch gefahren werden“ könne.

 

Kaum Planungssicherheit gegeben

Anlass für die Bestandsaufnahme ist die Anfang Oktober ins Haus stehende Fahrplankonferenz. Bei dieser Zusammenkunft diskutieren die Auftraggeber im Nahverkehr – also etwa die Region oder das Land – mit Bahnunternehmen und einem Fachpublikum die Lage im Mobilitätssektor. Dabei geht es neben dem Status quo auch um einen Ausblick. Und der fällt nicht nur trist aus, sondern ist zusätzlich mit einigen Unwägbarkeiten verbunden. „Es kann nur ein Einblick in den derzeitigen Arbeitsstand ohne Anspruch auf Vollständigkeit gegeben werden, der sich jederzeit noch ändern kann“, heißt es in dem Papier der Region.

Bereits in den verbleibenden Monaten bis zum Jahresende müssen sich Fahrgäste der S-Bahn demnach abermals auf zahlreiche Einschränkungen einstellen. So fährt die S3 am 18. und 19. Oktober sowie vom 22. bis 30. November nicht zwischen Backnang und Waiblingen. Der schon in der Vergangenheit stark von den Bauarbeiten beeinträchtigte Streckenabschnitt zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen ist vom 1. bis 21. Dezember gesperrt.

Wieder trifft es den Abschnitt Bad Cannstatt – Waiblingen

Wie sehr damit ein wunder Punkt getroffen wird, lässt sich daran ablesen, dass die Region in ihrem Papier an dieser Stelle auf eine Pressemitteilung der Bahn aus dem Jahr 2023 verweist. In der hatte es nach dem Ende einer ähnlich gelagerten Sperrung der Strecke geheißen, dass es eine „längere Phase, in der gar kein Zug mehr fährt“ nicht mehr geben werde. Diese Aussage wird nicht nur durch die Dezember-Sperrung konterkariert. Bereits von Ende Februar 2026 an wird die Strecke abermals für vier Wochen komplett gesperrt. Ist das überstanden, ist vom 30. Mai 2026 an die Strecke zwischen Waiblingen und Schorndorf, auf der neben Intercitys und Regionalzügen auch die S2 unterwegs ist, eine Woche lang gesperrt.

Baustellen in Stuttgart und der Region

Baustellen in Stuttgart und der Region

Mehr zur Serie»

Unsere Empfehlung für Sie

Marodes Netz, wenig Hoffnung: Düstere Aussichten für S-Bahn Stuttgart

Nahverkehr in der Region Stuttgart Ernüchternder Ausblick in die Zukunft der S-Bahn

Welche zusätzlichen Aufgaben kommen auf den nächsten Betreiber der S-Bahn Stuttgart zu? Die Region legt eine ehrliche Bestandsaufnahme vor, die Regionalräte melden Gesprächsbedarf an.

Auch auf dem zentralen S-Bahnabschnitt, der sogenannten Stammstrecke zwischen Hauptbahnhof und Vaihingen, wird weiter gearbeitet. Am zweiten und am dritten Wochenende im November 2025 geht zwischen Vaihingen und der Schwabstraße nichts. Und die sommerliche Vollsperrung der Stammstrecke, die 2026 zum dann bereits sechsten Mal stattfindet, wird länger dauern als in der Vergangenheit. Hatte die Bahn sich bislang in der Regel an den gut sechswöchigen Sommerferien der Schulen orientiert, sei nun die Sperrung „vom 20. Juli bis 11. September 2026 mit einer Länge von acht Wochen geplant“.

Zentraler S-Bahnabschnitt 2027 für 13 Wochen gesperrt

Aber selbst das nimmt sich noch überschaubar aus im Vergleich zu dem, was im Jahr 2027 dräut. Dann werde während einer 13-wöchigen Stammstreckensperrung der Anschluss des neuen S-Bahnabschnitts samt dem Halt an der Mittnachtstraße an die bestehenden Strecken beim Nord- und beim Hauptbahnhof sowie im Bereich Bad Cannstatt hergestellt. Weil zu diesem Zeitpunkt die Gäubahn – Stand jetzt soll deren Betrieb Anfang März 2027 enden – nicht mehr als Umleitungsstrecke zur Verfügung steht, wird „neben dem Busersatzverkehr die Einrichtung einer zusätzlichen Stadtbahnverbindung der SSB zwischen Hauptbahnhof und Vaihingen geprüft.“

Weitere Themen

Erholung im Wald in Feuerbach: Wie Urlaub im Alltag: Wo man in Stuttgart Waldbaden kann

Erholung im Wald in Feuerbach Wie Urlaub im Alltag: Wo man in Stuttgart Waldbaden kann

Erholung vom Stress im Alltag: Die Initative Auszeit im Wald bietet Waldbad-Führungen in Stuttgart und der Region an. Was Teilnehmer dabei erleben.
Von Savas Savidis
Frauenklinik Stuttgart: Stuttgarterin berichtet: Das passiert bei einer Kaisergeburt

Frauenklinik Stuttgart Stuttgarterin berichtet: Das passiert bei einer Kaisergeburt

Die Kaisergeburt git als sanfte Version des Kaiserschnitts – schon im Moment der Geburt können Eltern ihr Baby sehen. Eine Stuttgarterin berichtet von ihrer Erfahrung.
Von Carolin Klinger
S-Bahnverkehr Stuttgart: Signalstörung bremst kurz vor VfB-Partie alle S-Bahnlinien aus

S-Bahnverkehr Stuttgart Signalstörung bremst kurz vor VfB-Partie alle S-Bahnlinien aus

Am Freitagabend bremst eine Signalstörung sämtliche S-Bahnlinien aus, zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt vor dem Spiel des VfB. Nach gut einer Stunde ist der Spuk vorbei.
Von Matthias Kapaun
Aktion zum Weltkindertag: Erzieherin aus Stuttgart spricht offen über Missstände – „Wir sind am Limit“

Aktion zum Weltkindertag Erzieherin aus Stuttgart spricht offen über Missstände – „Wir sind am Limit“

Unter dem Fachkräftemangel in Kitas leiden das Personal, Kinder und Eltern. Darauf soll anlässlich des Weltkindertags bei einer Aktion in Stuttgart aufmerksam gemacht werden.
Von Alexandra Kratz
Nach Tat in Filderstadt-Bonlanden: Verdächtiger im Kofferleichen-Fall festgenommen

Nach Tat in Filderstadt-Bonlanden Verdächtiger im Kofferleichen-Fall festgenommen

Ein entscheidender Zeugenhinweis brachte die Ermittler auf die Spur des Mannes. Die Hintergründe des Falls bleiben bislang unklar.
Feuer schnell gelöscht: Wohnungsbrand in Stuttgart-Feuerbach – zwei Jugendliche leicht verletzt

Feuer schnell gelöscht Wohnungsbrand in Stuttgart-Feuerbach – zwei Jugendliche leicht verletzt

Bei einem Wohnungsbrand in Stuttgart-Feuerbach wurden zwei Personen leicht verletzt. Das Feuer wurde schnell gelöscht, die Wohnung ist allerdings derzeit nicht bewohnbar.
Von Laureta Nrecaj
Angriff auf Jugendliche: „Bist Du Antifa? Ich bin Nazi“ – was ist in der Theaterpassage passiert?

Angriff auf Jugendliche „Bist Du Antifa? Ich bin Nazi“ – was ist in der Theaterpassage passiert?

Auf einer links einzuordnenden Seite wird von einer Schlägerei berichtet, die mit den Worten „Bist Du Antifa? Ich bin Nazi“ begonnen haben soll. Was weiß die Polizei?
Von Christine Bilger
Cannstatter Volksfest: Trends, Partys, Preise, Hits – was der ganz normale Wasen-Wahnsinn bringt

Cannstatter Volksfest Trends, Partys, Preise, Hits – was der ganz normale Wasen-Wahnsinn bringt

Der Countdown fürs Volksfest läuft: Ein Blick auf Trends, Preise, Partys, den neuen Song von DJ Robin sowie auf einen angeblichen „Darkroom“ – auf den ganz normalen Wasen-Wahnsinn.
Von Uwe Bogen
Stuttgart und Region: 5 Tipps für Kunstliebhaber –Digitalkünstler Tim Berresheim im Kunstmuseum

Stuttgart und Region 5 Tipps für Kunstliebhaber –Digitalkünstler Tim Berresheim im Kunstmuseum

Tim Berresheim zählt zu den Stars der Kunst mit digitalen Mitteln. Im Kunstmuseum Stuttgart präsentiert der Maler jetzt eine Oper. Und wir haben noch mehr Kunsttipps.
Von Nikolai B. Forstbauer
Straßenbau in Stuttgart: Freie Fahrt am Leuzeknoten – aber dennoch Stau

Straßenbau in Stuttgart Freie Fahrt am Leuzeknoten – aber dennoch Stau

Das mit knapp 500 Millionen Euro größte Straßenbauprojekt in Stuttgart soll im Frühjahr 2026 fertig sein. Noch sind aber nicht alle Fahrbahnen freigegeben. Die Folge sind lange Staus.
Von Alexander Müller
Weitere Artikel zu Stuttgart S-Bahn Stuttgart Baustellen Stuttgart 21 Schienenersatzverkehr Video
 